Над военной базой США в Огайо заметили неизвестные БПЛА

В воздушном пространстве американского штата Огайо над военной базой, где дислоцируется командование материального обеспечения и исследовательская лаборатория ВВС, были замечены неизвестные дроны. В связи с этим его временно закрывали, сообщил портал War Zone.

Примечательно, что ФБР уже несколько недель получает сообщения от местных жителей Нью-Йорка и Нью-Джерси, которые регулярно замечают в небе кластеры дронов. Определить происхождение дронов до сих пор не удалось, также отсутствуют доказательства их причастности к каким-либо угрозам.

«После того, как были замечены дроны над (базой) Райт-Паттерсон, было выпущено оповещение для лётчиков о закрытии воздушного пространства с вечера пятницы до утра субботы», — говорится в сообщении портала, спустя положенный срок воздушное пространство над базой было вновь открыто.