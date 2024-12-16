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16 декабря, 08:57

Над военной базой США в Огайо заметили неизвестные БПЛА

War Zone: Над базой США в Огайо закрывали воздушное пространство из-за дронов

В воздушном пространстве американского штата Огайо над военной базой, где дислоцируется командование материального обеспечения и исследовательская лаборатория ВВС, были замечены неизвестные дроны. В связи с этим его временно закрывали, сообщил портал War Zone.

Примечательно, что ФБР уже несколько недель получает сообщения от местных жителей Нью-Йорка и Нью-Джерси, которые регулярно замечают в небе кластеры дронов. Определить происхождение дронов до сих пор не удалось, также отсутствуют доказательства их причастности к каким-либо угрозам.

«После того, как были замечены дроны над (базой) Райт-Паттерсон, было выпущено оповещение для лётчиков о закрытии воздушного пространства с вечера пятницы до утра субботы», — говорится в сообщении портала, спустя положенный срок воздушное пространство над базой было вновь открыто.

Работа аэропорта Нью-Йорка была остановлена из-за неизвестного беспилотника
Работа аэропорта Нью-Йорка была остановлена из-за неизвестного беспилотника

Ранее Life.ru сообщал, что над американской авиабазой «Рамштайн» в Германии были замечены неизвестные дроны. Беспилотники никак не повлияли на работу объекта.

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Shutterstock / FOTODOM / marina.rodrigues

Мария Любицкая
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