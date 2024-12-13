Над американской авиабазой «Рамштайн» в Германии заметили неизвестные дроны

Неизвестные беспилотники заметили над целым рядом стратегических объектов в Германии, в том числе над американской военной базой «Рамштайн», заводами оборонного концерна Rheinmetall и химической компанией BASF. Об этом сообщает Spiegel.

«По данным Spiegel, это беспокоит органы безопасности. Средств противодействия, по-видимому, нет», — говорится в сообщении несецкого издания.

\В пресс-службе американской армии подтвердили, что 3 и 4 декабря неопознанные дроны действительног видели вблизи базы «Рамштайн», но это никак не повлияло на работу объекта.