Над американской авиабазой «Рамштайн» в Германии заметили неизвестные дроны
Неизвестные беспилотники заметили над целым рядом стратегических объектов в Германии, в том числе над американской военной базой «Рамштайн», заводами оборонного концерна Rheinmetall и химической компанией BASF. Об этом сообщает Spiegel.
«По данным Spiegel, это беспокоит органы безопасности. Средств противодействия, по-видимому, нет», — говорится в сообщении несецкого издания.
\В пресс-службе американской армии подтвердили, что 3 и 4 декабря неопознанные дроны действительног видели вблизи базы «Рамштайн», но это никак не повлияло на работу объекта.
А в конце ноября подозрительный дрон был замечен в порту Гамбурга, он пролетел вблизи британского авианосца HMS Queen Elizabeth, одного из самых современных кораблей Королевского флота. Бундесвер активировал средства противодействия дронам, но меры оказались безуспешными, так как беспилотник продолжил движение.
Shutterstock/FOTODOM/marina.rodrigues