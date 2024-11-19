Бундесвер обучает простых немцев действиям на случай «российского нападения»

В Германии военное командование проводит тренинги для немецких компаний, объясняя им необходимость подготовки на случай «российского вторжения» и рассказывая о способах реагирования на «агрессию». Об этом сообщила газета Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ).

По данным издания, в распоряжении Бундесвера есть секретный «План оперативных действий в Германии» после возможного нападения российских сил. Пользуясь положениями документа, военнослужащие инструктируют немецкий бизнес и дают советы на случай боевых действий. Так, ознакомительная встреча прошла в Торговой палате Гамбурга, где подполковник Йорн Плишке консультировал местных бизнесменов. Им рекомендовали дополнительно подготовить водителей грузовиков, так как в случае войны восточные европейцы, которых оказалось много среди сотрудников, покинут Германию или могут оказаться шпионами, поэтому от их услуг придётся отказаться. Как сообщили источники газеты, подобные тренинги охватили всю страну.