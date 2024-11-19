Бундесвер обучает простых немцев действиям на случай «российского нападения»
СМИ: В Германии военные обучают бизнесменов реагированию на «вторжение» России
В Германии военное командование проводит тренинги для немецких компаний, объясняя им необходимость подготовки на случай «российского вторжения» и рассказывая о способах реагирования на «агрессию». Об этом сообщила газета Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ).
По данным издания, в распоряжении Бундесвера есть секретный «План оперативных действий в Германии» после возможного нападения российских сил. Пользуясь положениями документа, военнослужащие инструктируют немецкий бизнес и дают советы на случай боевых действий. Так, ознакомительная встреча прошла в Торговой палате Гамбурга, где подполковник Йорн Плишке консультировал местных бизнесменов. Им рекомендовали дополнительно подготовить водителей грузовиков, так как в случае войны восточные европейцы, которых оказалось много среди сотрудников, покинут Германию или могут оказаться шпионами, поэтому от их услуг придётся отказаться. Как сообщили источники газеты, подобные тренинги охватили всю страну.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Германия показала себя с очень некрасивой стороны, стараясь забыть тот исторический факт, что в 1990 году ГДР и ФРГ смогли объединиться благодаря усилиям Советского Союза. Сейчас Берлин поставляет оружие Киеву, из которого убивают русских, выступивших когда-то за объединение немецких земель.
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