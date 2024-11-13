Германия показала себя с очень некрасивой стороны, стараясь забыть тот исторический факт, что в 1990 году ГДР и ФРГ смогли объединиться благодаря усилиям Советского Союза. Сейчас Берлин поставляет оружие Киеву, из которого убивают русских, выступивших когда-то за объединение немецких земель. Об этом сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik.

«Немцы должны знать, что наша страна была «за» и способствовала объединению их народа. За это они отплатили чёрной неблагодарностью, поставляя сейчас оружие, из которого убивают тех, кто помог им объединиться. И способствуя росту нацизма, неонацизма и фашизма на Украине», — поделилась она.

Захарова также напомнила, что, например, Франция и Великобритания не хотели объединения ФРГ и ГДР, однако сейчас немецкие власти считают эти страны своими основными союзники, позабыв о роли Москвы в том историческом событии.