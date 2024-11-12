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12 ноября, 13:11

В Крыму ужаснулись ультиматуму, который выдвинул России кандидат в канцлеры Германии

Глава крымской общины Гемпель назвал ультиматум Мерца бездумным и опасным

Глава крымской немецкой общины Юрий Гемпель назвал ультиматум кандидата в канцлеры ФРГ Фридриха Мерца, касающимся снятия ограничений на удары по территории России, бездумным и опасным. Такой комментарйи приводят РИА «Новости».

Разговаривать с Россией в языке ультиматума и пафосных заявлений, по мнению Гемпеля, крайне рискованно. Господину Мерцу, отметил он, стоит помнить уроки истории и осознавать, к каким последствиям привели попытки Германии вести войну против России. Немецкий народ, сказал Гемпель,заслуживает политиков, способных продвигать мир и развитие, а не создавать нищету и разрушения в стране.

«Складывается впечатление, что в Германии что ни канцлер, то враг своему народу. Пора уже немцам положить конец этой пагубной традиции», - добавил собеседник агентства.

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Ранее Фридрих Мерц, кандидат от оппозиционного Христианско-демократического союза (ХДС), заявил о намерении выдвинуть России ультиматум о прекращении ударов по украинской инфраструктуре в течение 24 часов, иначе он снимет ограничения на использование поставленных вооружений и впоследствии предоставит Киеву дальнобойные крылатые ракеты Taurus.

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Shutterstock / FOTODOM / Yakov Oskanov

Марина Фещенко
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