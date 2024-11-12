Глава крымской немецкой общины Юрий Гемпель назвал ультиматум кандидата в канцлеры ФРГ Фридриха Мерца, касающимся снятия ограничений на удары по территории России, бездумным и опасным. Такой комментарйи приводят РИА «Новости».

Разговаривать с Россией в языке ультиматума и пафосных заявлений, по мнению Гемпеля, крайне рискованно. Господину Мерцу, отметил он, стоит помнить уроки истории и осознавать, к каким последствиям привели попытки Германии вести войну против России. Немецкий народ, сказал Гемпель,заслуживает политиков, способных продвигать мир и развитие, а не создавать нищету и разрушения в стране.

«Складывается впечатление, что в Германии что ни канцлер, то враг своему народу. Пора уже немцам положить конец этой пагубной традиции», - добавил собеседник агентства.