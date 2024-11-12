В Госдуме сравнили с Гитлером кандидата в канцлеры Германии, поставившего ультиматум России
Депутат Журавлёв: РФ быстро напомнит Мерцу, к чему приводят военные ультиматумы
Фридрих Мерц. Обложка © ТАСС / DPA
Угрозы кандидата в канцлеры Германии Фридриха Мерца выставить России ультиматум и передать Киеву ракеты Taurus — это просто предвыборные заявления. Об этом в беседе с Life.ru заявил первый зампред Комитета по обороне, депутат Государственной думы Алексей Журавлёв. Однако, по словам парламентария, такие выпады недальновидны и приведут Мерца только к потере сторонников, которые уже и так устали от Украины.
Помнится, другой немецкий лидер, Адольф Гитлер, тоже очень любил ставить военные ультиматумы, только вот, похоже, у нынешних политиков из Германии весьма короткая историческая память и они совершенно не помнят, чем в итоге это закончилось для страны. Мерц явно делает предвыборные заявления, стараясь выехать на эскалации конфликта, но явно не обладает ещё и политической дальновидностью. В Европе от Украины устали, и даже у умеренно агрессивного Шольца проблемы с поддержкой населения из-за украинских дел.
Депутат добавил, что в противном случае Россия быстро напомнит, к чему приводят такие ультиматумы.
Напомним, ранее кандидат в канцлеры Германии Мерц заявил, что в случае своего избрания готов предъявить России 24-часовой ультиматум с требованием прекратить боевые действия на Украине. Если же этот ультиматум не будет выполнен, Берлин поставит Киеву крылатые ракеты Taurus и разрешит бить ими вглубь РФ.