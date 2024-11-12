В Госдуме сравнили с Гитлером кандидата в канцлеры Германии, поставившего ультиматум России

Помнится, другой немецкий лидер, Адольф Гитлер, тоже очень любил ставить военные ультиматумы, только вот, похоже, у нынешних политиков из Германии весьма короткая историческая память и они совершенно не помнят, чем в итоге это закончилось для страны. Мерц явно делает предвыборные заявления, стараясь выехать на эскалации конфликта, но явно не обладает ещё и политической дальновидностью. В Европе от Украины устали, и даже у умеренно агрессивного Шольца проблемы с поддержкой населения из-за украинских дел.