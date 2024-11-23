Bild: Неопознанный беспилотник засекли у авианосца Queen Elizabeth в Гамбурге

В пятницу утром в порту Гамбурга был зафиксирован подозрительный беспилотник, пролетавший вблизи британского авианосца HMS Queen Elizabeth, одного из самых современных кораблей Королевского флота. Об этом пишет немецкое издание Bild.

В связи с угрозой был введён режим усиленной безопасности вокруг причала, где находится авианосец. Бундесвер активировал средства противодействия дронам, в том числе глушилки HP-47, предназначенные для блокировки управления БПЛА. Однако эти меры оказались безуспешными, так как беспилотник продолжил движение.

Полёт аппарата был отслежен полицией: БПЛА направился к рыбному рынку Гамбурга, а затем — в сторону контейнерного терминала Толлерорт. Интересно, что Китай владеет долей в этом терминале. По завершении поисков, ни сам беспилотник, ни его оператор не были найдены.