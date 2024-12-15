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15 декабря, 01:58

Работа аэропорта Нью-Йорка была остановлена из-за неизвестного беспилотника

Работа аэропорта Стюарт в штате Нью-Йорк была временно приостановлена из-за неопознанных беспилотников, которые уже несколько недель вызывают тревогу у жителей США. Взлётно-посадочные полосы пришлось закрыть на час из-за появления дронов в воздушном пространстве.

Губернатор Нью-Йорка Кэти Хокул заявила, что ситуация вышла из-под контроля и настало время для решительных мер. Она подчеркнула, что инциденты с дронами «зашли слишком далеко» и потребовала привлечь федеральные силы для устранения угрозы.

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Ранее представитель Федерального бюро расследований заявил, что власти США пока не могут установить происхождение беспилотников над Нью-Джерси и других городов Америки. По его словам, в ведомстве понимают обеспокоенность людей и разделяют её, однако считают реакцию общественности чрезмерной. Кроме того, такие дроны пока не видели у военных объектов.

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flickr / taigatrommelchen

Артём Гапоненко
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