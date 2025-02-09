Германия обучала на своих полигонах бойцов ВСУ, но никто из солдат не знал украинскую мову, поэтому им переводили речь инструкторов с немецкого на русский язык. Об этом журналисту RT рассказал украинский военнопленный, сдавшийся в Курской области военнослужащим 22-го мотострелкового полка ВС РФ.

«У нас немцы были на обучении. У нас был переводчик, переводил с немецкого на русский, потому что мало кто знал украинскую мову», — поделился он.

По словам военнопленного, в Германию на обучение брали не всех, сразу же разворачивали тех, кто носил татуировки со свастикой, зиговал или восхвалял Гитлера, немецкие инструкторы не хотели связываться с откровенными националистами. Однако таких в рядах ВСУ не мало, продолжил пленный. Только в его батальоне было 20 человек с фашистскими татуировками.

Также боец ВСУ отметил, что сейчас в украинской армии остались в основном только мобилизованные, которые не смогли дать взятку военкому и были насильно отправлены на фронт, а контрактники либо давно погибли в боях, либо перевелись на службу в Нацгвардию, чтобы остаться в живых.