ВСУ пытали и казнили группу связанных российских военнопленных в Новогродовке
Жительница Новогродовки обвинила ВСУ в пытках и казни российских военнопленных
Украинские солдаты продолжают проявлять жестокость по отношению к российским военнопленным. На этот раз очевидец ужасающей трагедии Елена рассказала РИА «Новости», как бойцы ВСУ пытали и казнили в Новогродовке связанных бойцов ВС РФ.
«Видела, как украинцы казнили русских. Случайно мы так попали, когда проезжали мимо, но то, что мы увидели, это очень поразило. Были привезены из Авдеевки фургоны, у них (пленных, — Прим. Life.ru) были закрыты глаза, связаны руки, ноги. Сначала просто сильно били, в пятки, в общем в то, что болевое. А потом их расстреливали», — рассказала местная жительница.
Напомним, что это не первый случай, когда украинская армия проявляет такую жестокость по отношению к солдатам ВС РФ и мирным жителям. До этого Life.ru рассказал, что в селе Русское Поречное были обнаружены тела местных жителей. Их в подвалах группами казнили солдаты ВСУ. Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Хинштейн заявил, что такие действия со стороны врага являются геноцидом и преступлением против человечности. В связи с произошедшим Следственный комитет России возбудил уголовное дело.
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