ВСУ пытали и казнили группу связанных российских военнопленных в Новогродовке

Украинские солдаты продолжают проявлять жестокость по отношению к российским военнопленным. На этот раз очевидец ужасающей трагедии Елена рассказала РИА «Новости», как бойцы ВСУ пытали и казнили в Новогродовке связанных бойцов ВС РФ.

«Видела, как украинцы казнили русских. Случайно мы так попали, когда проезжали мимо, но то, что мы увидели, это очень поразило. Были привезены из Авдеевки фургоны, у них (пленных, — Прим. Life.ru) были закрыты глаза, связаны руки, ноги. Сначала просто сильно били, в пятки, в общем в то, что болевое. А потом их расстреливали», — рассказала местная жительница.