«‎Ствол к голове»: ВСУ пытали российских пленных в морском контейнере и заставляли петь на мове

Боец ВС РФ Василий рассказал, какой ад пережил в украинском плену. Он оказался там в сентябре 2022 года после семи месяцев службы в зоне СВО. По словам военного, вэсэушники заставляли его петь украинские песни и учить их язык. За отказ могли расстрелять. Также над российскими пленниками издевались как могли.

«Сразу начались избиения. Били куда попало руками, ногами, автоматами, угрожали зарезать. Особенно сильно тогда доставалось артиллеристам», — поделился деталями Василий в интервью RT.

Первые несколько дней боец вместе с другими пленными провёл в подвале. Во время допросов их снова избивали. Василий рассказал, что его неоднократно пытались заставить перейти на сторону ВСУ.

«Меня неоднократно пытались заставить перейти на их сторону, воевать за Украину. Я отказывался, а они тут же приставляли ствол к голове, пугали, что застрелят. Мне казалось, что живым я оттуда не выберусь», — вспомнил Василий.

За две месяца плена мужчину несколько раз перевозили из одного места в другое: Киев, Львов, Запорожье. В Харькове он неделю жил с другими пленниками в морском контейнере. В тот момент уже наступили холода, а тёплую одежду им не дали. Людям приходилось сбиваться в плотную толпу, чтобы согреться.

«Когда меня обменяли, я не верил, что теперь в безопасности. Не думал, что ещё когда-то увижу родных и смогу свободно говорить на русском языке», — добавил Василий.