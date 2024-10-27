«Была одна задача — убивать русских»: В плен ВС РФ попали неонацисты из 425 ОШБ «Скала»

Российские бойцы взяли в плен украинских военнослужащих из ультраправого националистического подразделения — 425 отдельного штурмового батальона «Скала». Кадры их допроса опубликовал телеграм-канал «Работайте, братья!».

Допрос пленных бойцов 425 ОШБ «Скала» ВСУ. Видео © Telegram / «Работайте, братья!»

Сдавшиеся на милость российской группировке «Центр» бойцы рассказали, что многие служащие в их подразделение состояли в нацистских движениях и организациях ещё до того, как начать военную службу. В их батальоне велась жёсткая идеологическая обработка, например, на утренних построениях военнослужащие должны были прикладывать руку к сердцу и кричать «Смерть» врагам. Каждую неделю им показывали фильмы про Степана Бандеру, а у установленных на тренировочном полигоне мишеней были названия «Русня», «Дети Донбасса» и т.д. А ещё солдатам говорили равняться на «героев УПА».

Пленные также поведали, что однажды им поступил приказ вести огонь не только по российским военнослужащим, но и по гражданским, и они его выполнили. Объясняли это тем, что бойцы ВС РФ якобы будут атаковать, переодевшись в мирных жителей. Также солдаты «Скалы» выполняли функции загрядотряда, расстреливая бегущих с позицией соотечественников из других подразделений ВС Украины.

При этом, отмечают военнопленные, после всего, что они сделали, в российском плену с ними обошлись по-человечески. Каждого накормили, оказали им медицинскую помощь.