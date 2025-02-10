В Минобороны сообщили об уничтожении трёх БПЛА над Крымом и Чёрным морем

Российские средства ПВО уничтожили три украинских дрона над Крымом и акваторией Чёрного моря. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

«С 19.20 до 19.35 мск дежурными средствами ПВО уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата: два БПЛА — над территорией Республики Крым и один над северо-западной частью акватории Чёрного моря», — говорится в сообщении военного ведомства.

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