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Регион
10 февраля, 18:15

В Минобороны сообщили об уничтожении трёх БПЛА над Крымом и Чёрным морем

Российские средства ПВО уничтожили три украинских дрона над Крымом и акваторией Чёрного моря. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

«С 19.20 до 19.35 мск дежурными средствами ПВО уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата: два БПЛА — над территорией Республики Крым и один над северо-западной частью акватории Чёрного моря», — говорится в сообщении военного ведомства.

Детский сад под Курском загорелся из-за обломков украинского БПЛА
Детский сад под Курском загорелся из-за обломков украинского БПЛА

Ранее Life.ru рассказывал о том, как обломки сбитого украинского БПЛА рухнули на частный дом в Краснодарском крае. В это время в помещении находилась беременная владелица жилища. Её срочно доставили в больницу, медики наблюдают за её состоянием. В результате происшествия произошёл пожар в газовой трубе, фасад здания также получил повреждения. Восстановительные работы планируются в ближайшее время.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Anelo

Александра Мышляева
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