Обломки украинского БПЛА упали на дом беременной женщины под Краснодаром

Обломки украинского БПЛА ночью упали на частный дом в посёлке Афипский в Краснодарском крае. По информации SHOT , внутри находилась 32-летняя беременная женщина, которая должна была родить в ближайшее время.

Хозяйку дома Её экстренно доставили в больницу в станице Северская, где врачи будут наблюдать за её состоянием. В результате падения обломков загорелась газовая труба дома, повреждения получил его фасад. В ближайшее время он будет восстановлен.