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10 февраля, 05:40

Обломки украинского БПЛА упали на дом беременной женщины под Краснодаром

Обломки украинского БПЛА ночью упали на частный дом в посёлке Афипский в Краснодарском крае. По информации SHOT, внутри находилась 32-летняя беременная женщина, которая должна была родить в ближайшее время.

Хозяйку дома Её экстренно доставили в больницу в станице Северская, где врачи будут наблюдать за её состоянием. В результате падения обломков загорелась газовая труба дома, повреждения получил его фасад. В ближайшее время он будет восстановлен.

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Как сообщал Life.ru, в результате атаки ВСУ на Краснодарский край 10 февраля обломки БПЛА задели 19-й этаж жилого комплекса. Сейчас специалисты проводят поквартирный обход. По предварительным данным, никто не пострадал. Позже губернатор региона Вениамин Кондратьев уже сообщал, что в посёлке Афипском БПЛА повредил частный дом.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / sibsky2016

Андрей Бражников
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