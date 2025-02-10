Обломки сбитого дрона упали на технадстройку на крыше жилкомплекса в Краснодаре

Украинский беспилотник повредил жилой комплекс «Центральный» в Краснодаре. Подробности сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

«БПЛА киевского режима сбили над городом, обломки упали на техническую надстройку на 19 этаже здания. По предварительной информации, пострадавших нет», — написал губернатор в Telegram-канале.

Атака БПЛА в Краснодаре. Видео © Telegram / SHOT

Кондратьев добавил, что на месте инцидента сейчас работают специализированные службы и правоохранительные органы, а территория, где произошло ЧП, окружена.

Также проводится обход квартир для выяснения, были ли повреждены жилые помещения. Губернатор поручил мэру города Евгению Наумову следить за развитием ситуации и, при необходимости, оказать помощь жильцам дома.