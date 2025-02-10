Богомаз: Силы ПВО уничтожили три беспилотника над Брянской областью

Над территорией Брянской области силы противовоздушной обороны Министерства обороны РФ обнаружили и уничтожили три беспилотных летательных аппарата (БПЛА) самолётного типа. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

По предварительным данным, пострадавших и разрушений на земле нет. На месте работают оперативные и экстренные службы.

«Спасибо нашим подразделениям ПВО!» — написал губернатор в телеграм-канале.