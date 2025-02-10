Взрыв в ЖК «Алые паруса»
Авиакатастрофа в США
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
9 февраля, 22:07

Богомаз: Силы ПВО уничтожили три беспилотника над Брянской областью

Над территорией Брянской области силы противовоздушной обороны Министерства обороны РФ обнаружили и уничтожили три беспилотных летательных аппарата (БПЛА) самолётного типа. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

По предварительным данным, пострадавших и разрушений на земле нет. На месте работают оперативные и экстренные службы.

«Спасибо нашим подразделениям ПВО!» написал губернатор в телеграм-канале.

МО РФ: Средства ПВО уничтожили украинский БПЛА над Курской областью
МО РФ: Средства ПВО уничтожили украинский БПЛА над Курской областью

Ранее стало известно, что российская система ПВО за сутки перехватила 90 беспилотников противника и одну ракету РСЗО HIMARS ВСУ. Всего с начала специальной операции было уничтожено 42 800 беспилотников.

Обложка ©

Telegram / Минобороны России

Артём Гапоненко
  • Новости
  • Происшествия
  • Брянская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar