Богомаз: Силы ПВО уничтожили три беспилотника над Брянской областью
Над территорией Брянской области силы противовоздушной обороны Министерства обороны РФ обнаружили и уничтожили три беспилотных летательных аппарата (БПЛА) самолётного типа. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
По предварительным данным, пострадавших и разрушений на земле нет. На месте работают оперативные и экстренные службы.
«Спасибо нашим подразделениям ПВО!» — написал губернатор в телеграм-канале.
Ранее стало известно, что российская система ПВО за сутки перехватила 90 беспилотников противника и одну ракету РСЗО HIMARS ВСУ. Всего с начала специальной операции было уничтожено 42 800 беспилотников.
Telegram / Минобороны России