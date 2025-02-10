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Регион
10 февраля, 00:45

Ещё один украинский дрон упал на частный дом в Афипском под Краснодаром

В Краснодарском крае сбили ещё один украинский дрон. Как сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев, в посёлке Афипском БПЛА повредил частный дом, к счастью, обошлось без пострадавших.

«Никто не пострадал, на месте работают специальные службы»,сообщил глава региона в Telegram-канале.

Украинские БПЛА пытаются атаковать НПЗ в Краснодарском крае
Украинские БПЛА пытаются атаковать НПЗ в Краснодарском крае

Кондратьев также добавил, что уже поручил местным властям помочь жителям как можно скорее восстановить имущество.

Как сообщал Life.ru, в результате атаки ВСУ на Краснодарский край 10 февраля обломки БПЛА задели 19-й этаж жилого комплекса. Сейчас специалисты проводят поквартирный обход. По предварительным данным, никто не пострадал.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / DC Studio

Лия Мурадьян
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