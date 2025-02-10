Ещё один украинский дрон упал на частный дом в Афипском под Краснодаром
В Краснодарском крае сбили ещё один украинский дрон. Как сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев, в посёлке Афипском БПЛА повредил частный дом, к счастью, обошлось без пострадавших.
«Никто не пострадал, на месте работают специальные службы», — сообщил глава региона в Telegram-канале.
Кондратьев также добавил, что уже поручил местным властям помочь жителям как можно скорее восстановить имущество.
Как сообщал Life.ru, в результате атаки ВСУ на Краснодарский край 10 февраля обломки БПЛА задели 19-й этаж жилого комплекса. Сейчас специалисты проводят поквартирный обход. По предварительным данным, никто не пострадал.
Shutterstock / FOTODOM / DC Studio