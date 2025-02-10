Ещё один украинский дрон упал на частный дом в Афипском под Краснодаром

В Краснодарском крае сбили ещё один украинский дрон. Как сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев, в посёлке Афипском БПЛА повредил частный дом, к счастью, обошлось без пострадавших.

«Никто не пострадал, на месте работают специальные службы», — сообщил глава региона в Telegram-канале.

Кондратьев также добавил, что уже поручил местным властям помочь жителям как можно скорее восстановить имущество.