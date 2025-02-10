Украинские БПЛА пытаются атаковать НПЗ в Краснодарском крае

Украинские беспилотные летательные аппараты (БПЛА) попытались атаковать Краснодарский край. По сообщениям очевидцев, в районе Афипского нефтеперерабатывающего завода работали силы противовоздушной обороны (ПВО), которые сбили несколько воздушных целей.

Местные жители рассказали SHOT, что около двух часов ночи в небе раздались мощные взрывы. О последствиях на земле пока информации нет, официальные данные также не поступали.