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12 февраля, 09:14

ВСУ ударили дронами рядом с реактором Запорожской АЭС

Балицкий: ВСУ атаковали стоянку в Энергодаре в 300 метрах от реактора ЗАЭС

Вооружённые силы Украины (ВСУ) с помощью беспилотников атаковали автомобильную стоянку города Энергодара в Запорожской области и территорию, приближенную к ЗАЭС. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

«Киевские террористы атаковали с помощью БПЛА автомобильную стоянку города Энергодара и территорию, приближенную к ЗАЭС. Расстояние до первого реактора составило не более 300 метров», — написал он в телеграм-канале.

Балицкий призвал жителей Энергодара сохранять спокойствие и не выходить на улицу до полной стабилизации обстановки. В настоящий момент в городе работает система ПВО.

ВСУ ударили дронами по школе в Запорожье с учениками внутри
ВСУ ударили дронами по школе в Запорожье с учениками внутри

А ранее Life.ru сообщал, что дроны-камикадзе ВСУ четыре раза пытались обстрелять запорожский Энергодар. По словам врио главы администрации города Максима Пухова, обошлось без разрушений и пострадавших.

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ЗАЭС. Официально

Дарья Нарыкова
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