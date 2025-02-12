ВСУ ударили дронами рядом с реактором Запорожской АЭС
Балицкий: ВСУ атаковали стоянку в Энергодаре в 300 метрах от реактора ЗАЭС
Вооружённые силы Украины (ВСУ) с помощью беспилотников атаковали автомобильную стоянку города Энергодара в Запорожской области и территорию, приближенную к ЗАЭС. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.
«Киевские террористы атаковали с помощью БПЛА автомобильную стоянку города Энергодара и территорию, приближенную к ЗАЭС. Расстояние до первого реактора составило не более 300 метров», — написал он в телеграм-канале.
Балицкий призвал жителей Энергодара сохранять спокойствие и не выходить на улицу до полной стабилизации обстановки. В настоящий момент в городе работает система ПВО.
А ранее Life.ru сообщал, что дроны-камикадзе ВСУ четыре раза пытались обстрелять запорожский Энергодар. По словам врио главы администрации города Максима Пухова, обошлось без разрушений и пострадавших.