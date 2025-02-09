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Регион
9 февраля, 12:36

Украинские дроны-камикадзе совершили несколько налётов на запорожский Энергодар

Пухов: Дроны ВСУ совершили четыре попытки атаковать город Энергодар

В воскресенье, 9 февраля, ВСУ предприняли четыре попытки атаковать город-спутник Запорожской АЭС Энергодар, используя дроны-камикадзе. В результате налётов БПЛА на город удалось избежать пострадавших и разрушений. Об этом доложил врио главы администрации города Максим Пухов.

«Сегодня зафиксированы уже 4 попытки ВСУ с помощью дронов-камикадзе атаковать Энергодар. Возгораний и пострадавших нет», — сообщил он в своём телеграм-канале.

Он призвал местных жителей не терять бдительность, так как ВСУ уже не первый раз пытаются нанести удар по региону.

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Накануне сообщалось, что на территории Брянской области системы ПВО уничтожили украинский дрон. Беспилотник самолётного типа был вовремя замечен, поэтому жертв и разрушений удалось избежать.

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Telegram / Пухов LIVE

Ольга Сливченко
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