Украинские дроны-камикадзе совершили несколько налётов на запорожский Энергодар
Пухов: Дроны ВСУ совершили четыре попытки атаковать город Энергодар
В воскресенье, 9 февраля, ВСУ предприняли четыре попытки атаковать город-спутник Запорожской АЭС Энергодар, используя дроны-камикадзе. В результате налётов БПЛА на город удалось избежать пострадавших и разрушений. Об этом доложил врио главы администрации города Максим Пухов.
«Сегодня зафиксированы уже 4 попытки ВСУ с помощью дронов-камикадзе атаковать Энергодар. Возгораний и пострадавших нет», — сообщил он в своём телеграм-канале.
Он призвал местных жителей не терять бдительность, так как ВСУ уже не первый раз пытаются нанести удар по региону.
Накануне сообщалось, что на территории Брянской области системы ПВО уничтожили украинский дрон. Беспилотник самолётного типа был вовремя замечен, поэтому жертв и разрушений удалось избежать.
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