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Регион
13 февраля, 01:36

Липецкая область подверглась массированному налёту украинских БПЛА

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщил о массированном налёте украинских дронов на регион. В Грязинском районе объявлен красный уровень угрозы атаки БПЛА, идёт работа сил ПВО и средств подавления. Взрывы раздались и в самом Липецке, сообщает SHOT.

Жители столицы региона слышали более десяти взрывов. Предположительно, противник пытается атаковать Новолипецкий металлургический комбинат, уточнил Telegram-канал.

Взрывы в Липецке. Видео © Telegram / SHOT

Пресечена попытка ВСУ атаковать Крым роем беспилотников
Пресечена попытка ВСУ атаковать Крым роем беспилотников

Взрывы несколькими часами ранее прогремели и в белорусском Гомеле. Напомним, что в прошлом году над городом уже сбивали украинские беспилотники.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / twintyre

Тимур Хингеев
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