Липецкая область подверглась массированному налёту украинских БПЛА
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщил о массированном налёте украинских дронов на регион. В Грязинском районе объявлен красный уровень угрозы атаки БПЛА, идёт работа сил ПВО и средств подавления. Взрывы раздались и в самом Липецке, сообщает SHOT.
Жители столицы региона слышали более десяти взрывов. Предположительно, противник пытается атаковать Новолипецкий металлургический комбинат, уточнил Telegram-канал.
Взрывы в Липецке. Видео © Telegram / SHOT
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