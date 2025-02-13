Липецкая область подверглась массированному налёту украинских БПЛА

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщил о массированном налёте украинских дронов на регион. В Грязинском районе объявлен красный уровень угрозы атаки БПЛА, идёт работа сил ПВО и средств подавления. Взрывы раздались и в самом Липецке, сообщает SHOT.