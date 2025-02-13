ВСУ пытались атаковать Сочи, предварительно, сбиты два БПЛА
SHOT: ВСУ предприняли попытку атаковать Сочи, предварительно, сбиты два БПЛА
ВСУ предприняли попытку атаковать Сочи. Согласно данным SHOT, российские силы ПВО, предварительно, сбили два беспилотника: один в акватории Чёрного моря, а другой — в воздухе над городом. Сообщений о пострадавших или разрушениях не поступало.
В настоящее время в аэропорту введён план «Ковёр», что означает приостановку вылетов и посадок рейсов.
Ранее Life.ru сообщал, что ВСУ предприняли попытку сорвать транспортировку нефти в Новгородской области с помощью беспилотника. Сырьё предназначалось на экспорт.
Обложка ©
Shutterstock / FOTODOM / Anelo