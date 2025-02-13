Владимир Путин
Дональд Трамп
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
13 февраля, 16:54

ВСУ пытались атаковать Сочи, предварительно, сбиты два БПЛА

SHOT: ВСУ предприняли попытку атаковать Сочи, предварительно, сбиты два БПЛА

ВСУ предприняли попытку атаковать Сочи. Согласно данным SHOT, российские силы ПВО, предварительно, сбили два беспилотника: один в акватории Чёрного моря, а другой — в воздухе над городом. Сообщений о пострадавших или разрушениях не поступало.

В настоящее время в аэропорту введён план «Ковёр», что означает приостановку вылетов и посадок рейсов.

Российские силы ПВО уничтожили за ночь 83 украинских дрона
Российские силы ПВО уничтожили за ночь 83 украинских дрона

Ранее Life.ru сообщал, что ВСУ предприняли попытку сорвать транспортировку нефти в Новгородской области с помощью беспилотника. Сырьё предназначалось на экспорт.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Anelo

Александра Мышляева
  • Новости
  • Только на Life
  • Краснодарский край
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar