ВСУ пытались атаковать Сочи, предварительно, сбиты два БПЛА

ВСУ предприняли попытку атаковать Сочи. Согласно данным SHOT, российские силы ПВО, предварительно, сбили два беспилотника: один в акватории Чёрного моря, а другой — в воздухе над городом. Сообщений о пострадавших или разрушениях не поступало.