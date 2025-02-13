Дрон ВСУ пытался атаковать нефтяную станцию под Новгородом

По информации телеграм-канала, сегодня, 13 февраля, в четвёртом часу утра украинский беспилотник был сбит над распределительной станцией «Транснефть Балтика», расположенной в селе Песь Хвойнинского района.

Предварительно, ВСУ использовали дрон типа «Лютый», начинённый кумулятивным зарядом КЗ-6. Однако после его нейтрализации ни взрыва, ни пожара не последовало. Пострадавших и повреждений также нет.