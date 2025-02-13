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Регион
13 февраля, 06:36

Дрон ВСУ пытался атаковать нефтяную станцию под Новгородом

SHOT: В Новгородской области сбили атаковавший станцию «Транснефть Балтика» БПЛА

ВСУ пытались атакой БПЛА сорвать транспортировку нефти на территории Новгородской области. Сырьё предназначалось на экспорт, сообщает SHOT.

По информации телеграм-канала, сегодня, 13 февраля, в четвёртом часу утра украинский беспилотник был сбит над распределительной станцией «Транснефть Балтика», расположенной в селе Песь Хвойнинского района.

Предварительно, ВСУ использовали дрон типа «Лютый», начинённый кумулятивным зарядом КЗ-6. Однако после его нейтрализации ни взрыва, ни пожара не последовало. Пострадавших и повреждений также нет.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Anelo

Никита Никонов
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