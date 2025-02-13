Момент массированной атаки ВСУ на Липецкую область попал на видео

В сети появилось видео, снятое в момент атаки украинских беспилотников в Липецкой области. Регион подвергся налёту БПЛА ВСУ в ночь на 13 февраля.

Момент атаки беспилотников ВСУ на Липецкую область. Видео © Telegram / Mash

На опубликованных телеграм-каналом Mash кадрах слышно, как на фоне взрывов звучит сирена, предупреждающая об опасности. Вскоре после этого звучит серия звуков, похожих на взрывы. Предварительно, они произошли в промышленной части Липецка. Местные жители сообщают о 12 взрывах.

Также ВСУ предприняли попытку атаковать город Елец в Липецкой области. Жители населённого пункта также сообщали о хлопках и звуках пролётов беспилотников.