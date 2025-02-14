Смертельная засада: Появилось эпичное видео разгрома колонны ВСУ из танков и БМП под Курском
Морпехи 810-й бригады уничтожили колонну ВСУ в Курской области, устроив засаду
Российские морпехи 810-й бригады на «Северном» направлении организовали засаду и нанесли фатальный удар по украинскому конвою, продвигавшемуся вглубь Курской области. Об этом доложили в Минобороны РФ.
Морпехи 810-й бригады уничтожили колонну ВСУ. Видео © Минобороны РФ
«Благодаря уверенным действиям военнослужащие морской пехоты устроили засаду продвигающейся колонне ВСУ, разгромили противника и полностью остановили продвижение врага на данном участке», — сказано в сообщении.
Один из участников засады, командир гаубичного взвода с позывным Гром рассказал, что сперва российские солдаты заняли рубеж, откуда увидели колонну ВСУ. Наши парни открыли огонь, подбив танк, вследствие чего остановилась вся цепочка техники. Далее морпехи вывели из строя две БМП, чтобы затем артиллерия, стрелки и FPV-дроны принялись за разбегающихся врассыпную украинских боевиков.
Ранее экс-глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что армия Украины не в силах противопоставить что-либо существенное российским войскам. По его словам, сейчас она способна лишь максимально замедлять наступление ВС РФ. Тем временем под Курском ВСУ потеряли уже более 60 тысяч бойцов.
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