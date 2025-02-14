Смертельная засада: Появилось эпичное видео разгрома колонны ВСУ из танков и БМП под Курском

Российские морпехи 810-й бригады на «Северном» направлении организовали засаду и нанесли фатальный удар по украинскому конвою, продвигавшемуся вглубь Курской области. Об этом доложили в Минобороны РФ.

Один из участников засады, командир гаубичного взвода с позывным Гром рассказал, что сперва российские солдаты заняли рубеж, откуда увидели колонну ВСУ. Наши парни открыли огонь, подбив танк, вследствие чего остановилась вся цепочка техники. Далее морпехи вывели из строя две БМП, чтобы затем артиллерия, стрелки и FPV-дроны принялись за разбегающихся врассыпную украинских боевиков.