Потери ВСУ в курском приграничье перевалили за 60 тысяч военных. За последние сутки противник лишился более 270 бойцов, также уничтожены два танка, боевая машина пехоты, два бронетранспортёра, 13 боевых бронированных машин и куча другой техники, сообщает пресс-служба Минобороны России.

«ВСУ потеряли 16 автомобилей, пять артиллерийских орудий, три миномета, зенитный ракетный пушечный комплекс, станция РЭБ, а также три пункта управления БПЛА и склад боеприпасов», — дополнили в ведомстве.

Всего же за время боевых действий в Курской области противник потерял более 60 210 военнослужащих, 363 танка, 263 боевые машины пехоты, 213 БТР, 1 867 боевых бронированных машин, 1960 автомобилей, 435 артиллерийских орудий, 48 пусковых установок РСЗО, в том числе 13 HIMARS и шесть MLRS производства США. Кроме того, были уничтожены 20 пусковых установок ЗРК, восемь транспортно-заряжающих машин, 108 станций РЭБ, 15 РЛС контрбатарейной борьбы, и шесть РЛС ПВО.