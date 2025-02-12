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Регион
12 февраля, 07:49

Военкоры сообщили о мощном прорыве Армии России в Курской области

РВ: ВС РФ прорвались на глубину более двух километров в Курской области

Российские бойцы прорвались на глубину более двух километров в Курской области. Об этом сообщает телеграм-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

«Мощный прорыв на курском фронте. (...) В Курской области российские войска продвинулись на участке шириной около 20 километров на глубину более двух километров», — говорится в сообщении.

По уточнённым данным, бойцы ВС РФ успешно продвинулись в районах поблизости населённого пункта Николаево-Дарьино, освобождённого в январе. Прорыв отмечается на участке от Александрии до Никольского и Викторовки под Суджей. Параллельно с этим наши ребята зачищают Свердликово. По имеющимся данным, остатки солдат ВСУ пытаются закрепиться на окраинах. Активные бои зафиксированы в Никольском, на который российские бойцы пошли штурмом.

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Ранее Life.ru сообщал, что в освобождённом Николаево-Дарьино украинские военные истребили практически всех мужчин. Уцелеть удалось лишь одному. Чаще всего ВСУшники использовали мирное население в качестве живого щита, при этом никакой помощи местным жителям не оказывали.

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Shutterstock / FOTODOM / Yulai Studio

Мария Любицкая
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