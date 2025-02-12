Военкоры сообщили о мощном прорыве Армии России в Курской области

Российские бойцы прорвались на глубину более двух километров в Курской области. Об этом сообщает телеграм-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

«Мощный прорыв на курском фронте. (...) В Курской области российские войска продвинулись на участке шириной около 20 километров на глубину более двух километров», — говорится в сообщении.

По уточнённым данным, бойцы ВС РФ успешно продвинулись в районах поблизости населённого пункта Николаево-Дарьино, освобождённого в январе. Прорыв отмечается на участке от Александрии до Никольского и Викторовки под Суджей. Параллельно с этим наши ребята зачищают Свердликово. По имеющимся данным, остатки солдат ВСУ пытаются закрепиться на окраинах. Активные бои зафиксированы в Никольском, на который российские бойцы пошли штурмом.