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Регион
12 февраля, 05:33
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Остался только один: Украинские боевики истребили в курском селе почти всех мужчин

Боевики ВСУ убили в Николаево-Дарьино почти всех мужчин, выжил лишь один

Украинские военные за более чем шесть месяцев оккупации убили почти всех жителей курского села Николаево-Дарьино из числа мужчин. Уцелеть же удалось лишь одному, сообщили в Минобороны России.

По данным ведомства, подразделения ВСУ использовали гражданских в качестве живого щита. При этом никакой помощи мирным боевики не оказывали, а лишь издевались и убивали безоружных людей.

«В селе остался только один мужчина, который чудом спасся, остальных убили украинские военные», — отметили в МО.

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Николаево-Дарьино удалось освободить 27 января 2025 года. На протяжении 186 дней жители села прятались по подвалам и спасались от обстрелов со стороны ВСУ. Не умереть с голоду гражданским помогли соленья и картошка, а воду они брали из речки.

Обложка ©

Flickr / Ministry of Defense of Ukraine

Тимур Хингеев
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