Украинские военные за более чем шесть месяцев оккупации убили почти всех жителей курского села Николаево-Дарьино из числа мужчин. Уцелеть же удалось лишь одному, сообщили в Минобороны России.

По данным ведомства, подразделения ВСУ использовали гражданских в качестве живого щита. При этом никакой помощи мирным боевики не оказывали, а лишь издевались и убивали безоружных людей.

«В селе остался только один мужчина, который чудом спасся, остальных убили украинские военные», — отметили в МО.