Остался только один: Украинские боевики истребили в курском селе почти всех мужчин
Боевики ВСУ убили в Николаево-Дарьино почти всех мужчин, выжил лишь один
Украинские военные за более чем шесть месяцев оккупации убили почти всех жителей курского села Николаево-Дарьино из числа мужчин. Уцелеть же удалось лишь одному, сообщили в Минобороны России.
По данным ведомства, подразделения ВСУ использовали гражданских в качестве живого щита. При этом никакой помощи мирным боевики не оказывали, а лишь издевались и убивали безоружных людей.
«В селе остался только один мужчина, который чудом спасся, остальных убили украинские военные», — отметили в МО.
Николаево-Дарьино удалось освободить 27 января 2025 года. На протяжении 186 дней жители села прятались по подвалам и спасались от обстрелов со стороны ВСУ. Не умереть с голоду гражданским помогли соленья и картошка, а воду они брали из речки.
Flickr / Ministry of Defense of Ukraine