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Регион
12 февраля, 15:27

«Будет полностью очищена от нечисти»: Эксперты оценили прорыв Армии РФ в Курской области

Эксперт Матвийчук: Курская область будет очищена от нечисти в ближайшее время

Курская область в планах главаря киевского режима Владимира Зеленского занимает главное место. Экс-комик постоянно представляет регион в качестве «палочки-оборончалочки» и «великой победы» украинской армии, заявил военный эксперт Анатолий Матвийчук. В беседе с Life.ru специалист отметил, что Курская область нужна Зеленскому, чтобы организовать переговоры с США, чтобы что-то продать Вашингтону и заставить обратить на себя внимание. Однако российская армия совершила мощный прорыв, который показывает авантюристическую слабость самого Зеленского, слабость ВСУ, а также решимость бойцов ВС РФ восстановить положение государственной границы, подчеркнул эксперт.

«Собственно говоря, это усиливает уверенность в том, что в ближайшее время Курская область будет полностью очищена от нечисти», — считает собеседник Life.ru.

Военный политолог Анатолий Никифоров в свою очередь предложил не обращать внимания на высказывания «наркомана и преступника» Зеленского об обмене территорий. По его мнению, это «полнейшая ахинея обычного наркомана».

«А то, что наши войска занимают определённые территории достаточно быстро, об этом тоже [президент РФ Владимир] Путин говорил, что мы занимаем километрами. Но граница, если я не ошибаюсь, порядка тысячи километров растянута. Это огромная территория. Мы не можем сразу говорить о каких-то глобальных вещах по всей территории границы, хотя вся военная инициатива сейчас именно на стороне Российской Федерации», — указал наш собеседник.

По его мнению, власти не ставят задач обменять территорию, поэтому никаких переговоров на этот счёт ждать не стоит.

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Напомним, ранее военкоры сообщили о мощном прорыве Армии РФ в Курской области. По их словам, российские войска продвинулись на участке шириной около 20 километров на глубину более двух километров. В частности, прорыв произошёл в районе населённого пункта Николаево-Дарьино, освобождённого в январе. Параллельно с этим военнослужащие зачищают Свердликово. Тем временем в регионе полегло уже 59 940 солдат Вооружённых сил Украины.

На этом фоне Зеленский заявил о планах предложить России прямой обмен территориями. Зампред СБ РФ Дмитрий Медведев напомнил киевскому режиму, что тот не может торговаться с Россией, так как у них нет реальной силы. В Кремле тоже жёстко отреагировали на идею киевского главаря, подчеркнув, что об обмене территорий не может быть и речи.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Sergey Nikonov

Екатерина Хмелева
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