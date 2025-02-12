Киевский режим не может торговаться с Россией и предлагать обмен территориями, так как у них нет реальной силы. Недавняя атака крылатыми ракетами и дронами ВС РФ по Украине показывает возможности Российской Федерации, заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев. Он назвал удары российской армии по столице Незалежной частью концепции «мира через силу».

«Мир через силу, говорите? Иногда эта концепция работает и вправду. Например, демонстрируя реальное, а не придуманное кем-то соотношение сил. Как сегодня в Киеве после прилёта наших ракет и БПЛА. Хотя и такие действия не способны полностью очистить мозги тем нелегитимным скоморохам, которые, дрожа от страха и наркотической абстиненции, несут на камеру чушь про обмен территориями», — отметил Медведев.

Зампред СБ РФ добавил, что единственный способ для киевского режима «исцелиться» — это вновь ощутить себя русскими по совету лидера США Дональда Трампа.