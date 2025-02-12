По словам Цекова, с самого начала было ясно, что цель вторжения ВСУ в Курскую область — формирование обменного фонда. Данная авантюра, устроенная Киевом вместе с западными кураторами, стоила Украине десятков тысяч жизней, подчеркнул депутат.

Также Цеков отметил, что ВС РФ ежедневно наносят удары по группировке ВСУ в Курской области, уничтожая и вытесняя её с территории страны. Зеленский же во время гибели военных, которых он отправил на убой, раздаёт интервью западной прессе. Он осознаёт, что Киев терпит поражение в конфликте, поэтому старается, пока не поздно, навязать хоть какой-то торг и показать, что у него, дескать, остались некие козыри.