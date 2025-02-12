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Регион
12 февраля, 05:38

В Крыму увидели отчаяние Зеленского после слов об обмене территориями

Цеков назвал заявление Зеленского об обмене территориями отчаянием

Предложение Владимира Зеленского об обмене территориями с Россией являются отчаянной попыткой сделать вид важного игрока, владеющего ситуацией. Об этом заявил первый заместитель главы парламента Крыма Сергей Цеков.

«Зеленский пытается в отчаянье сделать своими заявлениями вид по-прежнему важного, владеющего ситуацией игрока», — приводит слова парламентария РИА «Новости».

По словам Цекова, с самого начала было ясно, что цель вторжения ВСУ в Курскую область — формирование обменного фонда. Данная авантюра, устроенная Киевом вместе с западными кураторами, стоила Украине десятков тысяч жизней, подчеркнул депутат.

Также Цеков отметил, что ВС РФ ежедневно наносят удары по группировке ВСУ в Курской области, уничтожая и вытесняя её с территории страны. Зеленский же во время гибели военных, которых он отправил на убой, раздаёт интервью западной прессе. Он осознаёт, что Киев терпит поражение в конфликте, поэтому старается, пока не поздно, навязать хоть какой-то торг и показать, что у него, дескать, остались некие козыри.

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Напомним, hfytt Зеленский заявил, что планирует предложить Москве прямой обмен территориями — Киев намерен отказаться от земель, которые удерживает в Курской области. Однако российские бойцы освободили уже 63,2% территории, занятой ВСУ под Курском, поэтому скоро торговаться Зеленскому станет нечем. Потери противника на этом участке всё растут и приближаются к 60 тысячам за всё время вторжения в регион. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эксклюзивном комментарии Life.ru заявила, что украинские нацисты в Курской области могут рассчитывать лишь на кусочек земли площадью метр на два и глубиной полтора метра.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Igor Lushchay

Никита Никонов
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