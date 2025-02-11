Магнитные бури
Специальная военная операция (СВО)
«Орешник» (ракета)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
11 февраля, 14:52

Зеленский заявил, что предложит России прямой обмен территориями

Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock/FOTODOM/Gints Ivuskans

Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock/FOTODOM/Gints Ivuskans

Владимир Зеленский заявил, что планирует предложить России прямой обмен территориями — Киев намерен отказаться от земель, которые удерживает в Курской области. Однако Зеленский не знает, какую часть занятой Россией земли Украина попросит взамен.

«Мы поменяем одну территорию на другую. Я не знаю, посмотрим. Но все наши территории важны, приоритета нет», — заявил он в интервью The Guardian.

Алаудинов заявил об уничтожении большей части войск ВСУ в Курской области
Алаудинов заявил об уничтожении большей части войск ВСУ в Курской области

Торговаться Киеву почти нечем — российские бойцы освободили уже 63,2% территории, занятой ВСУ в Курской области. При этом потери противника на этом участке всё растут и приближаются к 60 тысячам за всё время вторжения в регион.

Александра Вишнякова
  • Новости
  • Владимир Зеленский
  • Украина
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar