Зеленский заявил, что предложит России прямой обмен территориями

Владимир Зеленский заявил, что планирует предложить России прямой обмен территориями — Киев намерен отказаться от земель, которые удерживает в Курской области. Однако Зеленский не знает, какую часть занятой Россией земли Украина попросит взамен.

«Мы поменяем одну территорию на другую. Я не знаю, посмотрим. Но все наши территории важны, приоритета нет», — заявил он в интервью The Guardian.