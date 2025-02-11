Потери ВСУ в курском приграничье перевалили за 59,5 тысячи военных

За прошедшие сутки ВСУ потеряли более 300 человек личного состава и два танка в курском приграничье. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

«Потери ВСУ составили более 300 военнослужащих, уничтожены два танка, БТР, 11 боевых бронированных машин, 16 автомобилей, артиллерийское орудие, два миномёта, а также шесть пунктов управления БПЛА. Два военнослужащих ВСУ сдались в плен», — информирует ведомство.

За всё время вторжения в российский регион противник потерял более 59 550 военных, 359 танков, 260 боевых машин пехоты, 208 БТР, 1 844 боевых бронированные машины, 1 924 автомобилей, 424 артиллерийских орудия, 48 пусковых установок РСЗО, в том числе 13 HIMARS и шесть MLRS производства США. Также наши бойцы уничтожили 18 пусковых установок ЗРК, восемь транспортно-заряжающих машин, 106 станций РЭБ, 15 РЛС контрбатарейной борьбы и шесть РЛС ПВО.

