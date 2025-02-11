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Регион
11 февраля, 10:56

Потери ВСУ в курском приграничье перевалили за 59,5 тысячи военных

МО РФ: ВСУ за сутки потеряли более 300 солдат и два танка в Курской области

За прошедшие сутки ВСУ потеряли более 300 человек личного состава и два танка в курском приграничье. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

«Потери ВСУ составили более 300 военнослужащих, уничтожены два танка, БТР, 11 боевых бронированных машин, 16 автомобилей, артиллерийское орудие, два миномёта, а также шесть пунктов управления БПЛА. Два военнослужащих ВСУ сдались в плен», — информирует ведомство.

За всё время вторжения в российский регион противник потерял более 59 550 военных, 359 танков, 260 боевых машин пехоты, 208 БТР, 1 844 боевых бронированные машины, 1 924 автомобилей, 424 артиллерийских орудия, 48 пусковых установок РСЗО, в том числе 13 HIMARS и шесть MLRS производства США. Также наши бойцы уничтожили 18 пусковых установок ЗРК, восемь транспортно-заряжающих машин, 106 станций РЭБ, 15 РЛС контрбатарейной борьбы и шесть РЛС ПВО.

Ранее стало известно, что ВСУ предприняли новую попытку прорыва к населённому пункту Черкасская Конопелька в Курской области. Как сообщил военкор Юрий Котенок, противник хотел совершить манёвр в ночь на 11 февраля, но понёс серьёзные потери.

Военкор Поддубный заявил, что потери ВСУ под Курском должны ужасать Украину
Военкор Поддубный заявил, что потери ВСУ под Курском должны ужасать Украину
Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Bumble Dee

Наталья Демьянова
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