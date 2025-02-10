Потери Вооружённых сил Украины (ВСУ) в личном составе и технике в Курской области, должны шокировать украинское общество. Это мнение высказал российский военный корреспондент Евгений Поддубный в Telegram. Журналист отметил, что такой результат вполне ожидаем в свете непрофессионального вторжения в Курскую область.

«Техника боевиков горит десятками единиц, судьба экипажей понятна. Здесь общие цифры потерь ВСУ должны уже не впечатлять, а ошеломлять», — написал военкор.

Он также упомянул о множествах уничтоженной техники и судьбах экипажей, о которых нет информации. Кроме того, военкор выложил видеоматериалы работы операторов беспилотников 11-го отделения гвардейской десантно-штурмовой бригады ВДВ.

«Только по полученным данным, за время, что идут бои на Курском направлении, противник потерял без трибуны 60 тысяч человек», — сообщил Поддубный.