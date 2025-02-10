Военкор Поддубный заявил, что потери ВСУ под Курском должны ужасать Украину
Потери Вооружённых сил Украины (ВСУ) в личном составе и технике в Курской области, должны шокировать украинское общество. Это мнение высказал российский военный корреспондент Евгений Поддубный в Telegram. Журналист отметил, что такой результат вполне ожидаем в свете непрофессионального вторжения в Курскую область.
«Техника боевиков горит десятками единиц, судьба экипажей понятна. Здесь общие цифры потерь ВСУ должны уже не впечатлять, а ошеломлять», — написал военкор.
Он также упомянул о множествах уничтоженной техники и судьбах экипажей, о которых нет информации. Кроме того, военкор выложил видеоматериалы работы операторов беспилотников 11-го отделения гвардейской десантно-штурмовой бригады ВДВ.
«Только по полученным данным, за время, что идут бои на Курском направлении, противник потерял без трибуны 60 тысяч человек», — сообщил Поддубный.
6 августа 2024 года ВСУ попытались прорваться в Курскую область. В Министерстве обороны сообщили, что в атакующей группировке насчитывалось до 300 бойцов, 11 танков и более 20 бронемашин. Что известно об операции против формирований ВСУ в Курской области, читайте на Life.ru.
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