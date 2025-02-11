Военкор Котенок сообщил о новой попытке прорыва ВСУ в Курской области
ВСУ предприняли новую попытку прорыва к населённому пункту Черкасская Конопелька в Курской области. Об этом сообщил военкор Юрий Котенок.
По его данным, ВСУ хотели совершить манёвр в ночь на 11 февраля, но понесли серьёзные потери. А Черкасская Конопелька продолжает находиться полностью под контролем ВС РФ.
Напомним, прошлая попытка ВСУ прорвать фронт в Курской области произошла 6 февраля. Колонна из 400 украинских военнослужащих на натовской технике начала контрнаступление от Суджанского района к Беловскому, но российские войска отразили манёвр. Минобороны России позже подтвердило, что утром 6 февраля ВСУ предприняли попытку контрнаступления в направлении Черкасской Конопельки и Уланка в Курской области силами двух механизированных батальонов. Сейчас населённые пункты находятся под контролем ВС РФ, все атаки были отражены.
ТАСС / Александр Река