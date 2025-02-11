Военкор Котенок сообщил о новой попытке прорыва ВСУ в Курской области

ВСУ предприняли новую попытку прорыва к населённому пункту Черкасская Конопелька в Курской области. Об этом сообщил военкор Юрий Котенок.

По его данным, ВСУ хотели совершить манёвр в ночь на 11 февраля, но понесли серьёзные потери. А Черкасская Конопелька продолжает находиться полностью под контролем ВС РФ.