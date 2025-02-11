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Регион
11 февраля, 08:30

Военкор Котенок сообщил о новой попытке прорыва ВСУ в Курской области

ВСУ предприняли новую попытку прорыва к населённому пункту Черкасская Конопелька в Курской области. Об этом сообщил военкор Юрий Котенок.

По его данным, ВСУ хотели совершить манёвр в ночь на 11 февраля, но понесли серьёзные потери. А Черкасская Конопелька продолжает находиться полностью под контролем ВС РФ.

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Напомним, прошлая попытка ВСУ прорвать фронт в Курской области произошла 6 февраля. Колонна из 400 украинских военнослужащих на натовской технике начала контрнаступление от Суджанского района к Беловскому, но российские войска отразили манёвр. Минобороны России позже подтвердило, что утром 6 февраля ВСУ предприняли попытку контрнаступления в направлении Черкасской Конопельки и Уланка в Курской области силами двух механизированных батальонов. Сейчас населённые пункты находятся под контролем ВС РФ, все атаки были отражены.

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ТАСС / Александр Река

Александра Вишнякова
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