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12 февраля, 02:02

Депутат Ивлев отверг новую инициативу Зеленского фразой из «Двенадцати стульев»

Депутат Госдумы Леонид Ивлев креативно ответил Владимиру Зеленскому после попытки главаря киевского режима склонить Россию к обмену территориями. Парламентарий привёл отставному актёру короткую выдержку из романа советских писателей Ильи Ильфа и Евгения Петрова «Двенадцать стульев».

«В главе 39-й один из главных героев произносит фразу: «Торг здесь неуместен», — заявил Ивлев РИА «Новости», добавив, что Россия свою землю не разменивает.

Зеленский заявил, что предложит России прямой обмен территориями
Зеленский заявил, что предложит России прямой обмен территориями

Ранее на инициативу Зеленского отреагировала и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. В комментарии для Life.ru дипломат заявила, что украинские нацисты в Курской области могут рассчитывать лишь на кусочек земли площадью метр на два и глубиной полтора метра.

Обложка ©

Flickr / President Of Ukraine

Илья Пушкарев
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