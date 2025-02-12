Депутат Госдумы Леонид Ивлев креативно ответил Владимиру Зеленскому после попытки главаря киевского режима склонить Россию к обмену территориями. Парламентарий привёл отставному актёру короткую выдержку из романа советских писателей Ильи Ильфа и Евгения Петрова «Двенадцать стульев».

«В главе 39-й один из главных героев произносит фразу: «Торг здесь неуместен», — заявил Ивлев РИА «Новости», добавив, что Россия свою землю не разменивает.

Ранее на инициативу Зеленского отреагировала и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. В комментарии для Life.ru дипломат заявила, что украинские нацисты в Курской области могут рассчитывать лишь на кусочек земли площадью метр на два и глубиной полтора метра.