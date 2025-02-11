Ждёт земля глубиной 1,5 метра: Захарова через Life.ru ответила Зеленскому на предложение обмена территориями
Захарова: ВСУ под Курском ждёт земля без всякого обмена — глубиной 1,5 метра
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в беседе с Life.ru иронично ответила на заявление Владимира Зеленского о прямом обмене территориями с Россией.
В Курской области орудующих там неонацистов ждёт земля без всякого обмена — площадью примерно метр на два и глубиной метра полтора. Подобные заявления Зеленский делает, чтобы скрыть истинные масштабы катастрофы для ВСУ на этом направлении
Напомним, Зеленский заявил, что планирует предложить России прямой обмен территориями — Киев намерен отказаться от земель, которые удерживает в Курской области. Тем временем торговаться Киеву почти нечем — российские бойцы освободили уже 63,2% территории, занятой ВСУ под Курском. При этом потери противника на этом участке всё растут и приближаются к 60 тысячам за всё время вторжения в регион.