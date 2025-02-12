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Регион
12 февраля, 10:29

В Кремле жёстко отреагировали на слова Зеленского об обмене территориями

Песков: Россия никогда не будет обсуждать обмен своих территорий

Россия никогда не будет обсуждать тему обмена своих территорий. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отреагировал на вчерашние заявления Владимира Зеленского.

«Это невозможно. Россия никогда не обсуждала и не будет обсуждать тему обмена своей территории», — сказал представитель Кремля.

Песков подчеркнул, что ВСУ будут уничтожены и изгнаны с территории России.

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Ждёт земля глубиной 1,5 метра: Захарова через Life.ru ответила Зеленскому на предложение обмена территориями

Напомним, накануне Зеленский заявил, что планирует предложить России прямой обмен территориями — Киев намерен отказаться от земель, которые удерживает в Курской области. Тем временем торговаться Киеву почти нечем — российские бойцы освободили уже 63,2% территории, занятой ВСУ под Курском. При этом потери противника на этом участке всё растут и приближаются к 60 тысячам за всё время вторжения в регион. Дмитрий Медведев тоже напомнил киевскому режиму, что тот не может торговаться с Россией и предлагать обмен территориями, так как у них нет реальной силы.

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Life.ru

Александра Вишнякова
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