В Кремле жёстко отреагировали на слова Зеленского об обмене территориями

Россия никогда не будет обсуждать тему обмена своих территорий. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отреагировал на вчерашние заявления Владимира Зеленского.

«Это невозможно. Россия никогда не обсуждала и не будет обсуждать тему обмена своей территории», — сказал представитель Кремля.