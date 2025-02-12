В Кремле жёстко отреагировали на слова Зеленского об обмене территориями
Песков: Россия никогда не будет обсуждать обмен своих территорий
Россия никогда не будет обсуждать тему обмена своих территорий. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отреагировал на вчерашние заявления Владимира Зеленского.
«Это невозможно. Россия никогда не обсуждала и не будет обсуждать тему обмена своей территории», — сказал представитель Кремля.
Песков подчеркнул, что ВСУ будут уничтожены и изгнаны с территории России.
Напомним, накануне Зеленский заявил, что планирует предложить России прямой обмен территориями — Киев намерен отказаться от земель, которые удерживает в Курской области. Тем временем торговаться Киеву почти нечем — российские бойцы освободили уже 63,2% территории, занятой ВСУ под Курском. При этом потери противника на этом участке всё растут и приближаются к 60 тысячам за всё время вторжения в регион. Дмитрий Медведев тоже напомнил киевскому режиму, что тот не может торговаться с Россией и предлагать обмен территориями, так как у них нет реальной силы.
Life.ru