В Курской области полегло уже 59 940 солдат ВСУ
Потери ВСУ в Курской области за сутки составили более 390 военных
Потери ВСУ в курском приграничье приближаются к 60 000 военных. За последние сутки противник лишился более 390 военнослужащих, также уничтожены два танка, в том числе один Leopard, БМП Bradley, самоходная артиллерийская установка М109 Paladin, мостоукладчик Biber и другие вооружения.
Всего же за время боевых действий в Курской области противник потерял более 59 940 военнослужащих, 361 танк, 262 боевые машины пехоты, 211 бронетранспортёров, 1854 боевые бронированные машины, 48 пусковых установок РСЗО, в том числе 13 HIMARS и шесть MLRS производства США.