Потери ВСУ в курском приграничье приближаются к 60 000 военных. За последние сутки противник лишился более 390 военнослужащих, также уничтожены два танка, в том числе один Leopard, БМП Bradley, самоходная артиллерийская установка М109 Paladin, мостоукладчик Biber и другие вооружения.