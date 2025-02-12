Магнитные бури
Специальная военная операция (СВО)
«Орешник» (ракета)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
12 февраля, 11:00

В Курской области полегло уже 59 940 солдат ВСУ

Потери ВСУ в Курской области за сутки составили более 390 военных

Потери ВСУ в курском приграничье приближаются к 60 000 военных. За последние сутки противник лишился более 390 военнослужащих, также уничтожены два танка, в том числе один Leopard, БМП Bradley, самоходная артиллерийская установка М109 Paladin, мостоукладчик Biber и другие вооружения.

Всего же за время боевых действий в Курской области противник потерял более 59 940 военнослужащих, 361 танк, 262 боевые машины пехоты, 211 бронетранспортёров, 1854 боевые бронированные машины, 48 пусковых установок РСЗО, в том числе 13 HIMARS и шесть MLRS производства США.

В Курской области в плен попал боец ВСУ, который поймал 100 уклонистов
В Курской области в плен попал боец ВСУ, который поймал 100 уклонистов

Тем временем российские бойцы освободили уже 63,2% территории, занятой ВСУ под Курском. Также военкоры сообщили о мощном прорыве Армии России в регионе.

Александра Вишнякова
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВС РФ
  • ВСУ
  • Ситуация в Курской области
  • Курская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar