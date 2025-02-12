В Курской области в плен попал боец ВСУ, который поймал 100 уклонистов
В Курской области взяли в плен бойца ВСУ Сергея Вальчука, который поймал более 100 уклонистов. По его словам, многих военных, кто занимается отловом уклонистов, самих отправляют на фронт. Однако за довольно кругленькую сумму поездки в Курскую область можно избежать.
«Можно было отказаться, но цена вопроса была очень большая, полковник заломил большую цену — $10 тыс. У меня таких денег не было и у моих коллег тоже, поэтому все мы попали на Курское направление», — цитирует бывшего начальника группы конвоирования ТАСС.
Пленный Вальчук заявил, что сдался в плен при первой возможности. Российские бойцы его накормили и дали пачку сигарет. Совсем иначе обстоят дела в плену у ВСУ, где российских солдат подвергают пыткам ради удовольствия. Так, одного из бойцов Армии России украинские солдаты держали в яме, а потом пытали, чтобы узнать сведения о ВС РФ.
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