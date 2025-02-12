В Курской области в плен попал боец ВСУ, который поймал 100 уклонистов

В Курской области взяли в плен бойца ВСУ Сергея Вальчука, который поймал более 100 уклонистов. По его словам, многих военных, кто занимается отловом уклонистов, самих отправляют на фронт. Однако за довольно кругленькую сумму поездки в Курскую область можно избежать.

«Можно было отказаться, но цена вопроса была очень большая, полковник заломил большую цену — $10 тыс. У меня таких денег не было и у моих коллег тоже, поэтому все мы попали на Курское направление», — цитирует бывшего начальника группы конвоирования ТАСС.