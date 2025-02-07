В Киеве военкомы начали выхватывать уклонистов из автомобилей прямо на ходу

В Сети распространяется видео с сотрудниками украинских военкоматов, которые выхватывают мужчин прямо из движущихся автомобилей в Киеве. Судя по всему, такие действия TЦК (аналог военкомата на Украине) стали практиковаться на дорогах.

Военкомы хватают мужчин в Киеве прямо из движущихся авто. Видео © X / RomanKLGD

На видео запечатлён белый микроавтобус, который движется по трассе с открытыми дверями. В какой-то момент он подрезает и останавливает другой автомобиль. Сотрудники военкоматов выходят из микроавтобуса и требуют у водителя документы.