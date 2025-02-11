«В своё удовольствие»: Освобождённые из плена российские бойцы рассказали о пытках ВСУ
СК: ВСУ пытали пленных бойцов ВС РФ ради удовольствия
У освобождённых из плена ВСУ российский солдат зафиксировали следы пыток. Бойцы признались, что украинские военные издевались над ними ради собственного удовольствия, сообщает пресс-служба СК России.
«Российские военнослужащие рассказали следователям, что представители украинских вооружённых формирований применяли к военнопленным физическое насилие. В основном украинские боевики совершали такие преступления в своё удовольствие», — говорится в сообщении СК.
По данным ведомства, один из вернувшихся домой военнослужащих ВС РФ рассказал, что попал в плен после полученного в бою ранения. Он содержался в СИЗО в Харькове, где ему систематически наносили телесные увечья. Кроме того, сотрудники изолятора принуждали его подписывать документы, содержащие информацию, дискредитирующую ВС РФ, а также вынуждали вступить в ряды теробороны Украины. Другого российского военнослужащего держали в яме, а затем пытали с целью выведать сведения о ВС РФ.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело в отношении украинских военных по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК РФ (применение в вооружённом конфликте запрещённых средств и методов), заключили в СК.
Напомним, что РФ и Украина провели второй в 2025 году обмен пленными 5 февраля при посредничестве Объединённых Арабских Эмиратов. Сначала наши бойцы отправились в Белоруссию, откуда борт Минобороны доставил их в Москву.
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