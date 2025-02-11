«В своё удовольствие»: Освобождённые из плена российские бойцы рассказали о пытках ВСУ

По данным ведомства, один из вернувшихся домой военнослужащих ВС РФ рассказал, что попал в плен после полученного в бою ранения. Он содержался в СИЗО в Харькове, где ему систематически наносили телесные увечья. Кроме того, сотрудники изолятора принуждали его подписывать документы, содержащие информацию, дискредитирующую ВС РФ, а также вынуждали вступить в ряды теробороны Украины. Другого российского военнослужащего держали в яме, а затем пытали с целью выведать сведения о ВС РФ.