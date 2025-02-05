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Регион
5 февраля, 13:49

Минобороны России подтвердило проведение большого обмена пленными с Украиной

Минобороны России подтвердило проведение большого обмена пленными с Украиной 5 февраля. Процесс проходил при посредничестве Объединённых Арабских Эмиратов.

«5 февраля в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 150 российских военнослужащих. Взамен переданы 150 военнопленных ВСУ», — говорится в заявлении МО РФ.

Наши солдаты сейчас находятся на территории Белоруссии, где им оказывают необходимую психологическую и медицинскую помощь. Затем их доставят в медучреждения Минобороны РФ для реабилитации.

В Кремле высказались об обмене пленными с Украиной
В Кремле высказались об обмене пленными с Украиной

О том, что Москва и Киев провели обмен пленными по формуле 150 на 150, ранее сообщили российские военкоры. Это уже второй обмен в 2025 году. Первый состоялся 15 января. Тогда Россия при посредничестве ОАЭ вернула домой 25 военнослужащих, взамен ВСУ переданы тоже 25 военнопленных. А в конце прошлого месяца прошёл обмен телами погибших: Россия вернула 49 тел солдат, Украине было передано 757.

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ТАСС / Сергей Карпухин

Александра Вишнякова
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