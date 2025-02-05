Минобороны России подтвердило проведение большого обмена пленными с Украиной
Минобороны России подтвердило проведение большого обмена пленными с Украиной 5 февраля. Процесс проходил при посредничестве Объединённых Арабских Эмиратов.
«5 февраля в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 150 российских военнослужащих. Взамен переданы 150 военнопленных ВСУ», — говорится в заявлении МО РФ.
Наши солдаты сейчас находятся на территории Белоруссии, где им оказывают необходимую психологическую и медицинскую помощь. Затем их доставят в медучреждения Минобороны РФ для реабилитации.
О том, что Москва и Киев провели обмен пленными по формуле 150 на 150, ранее сообщили российские военкоры. Это уже второй обмен в 2025 году. Первый состоялся 15 января. Тогда Россия при посредничестве ОАЭ вернула домой 25 военнослужащих, взамен ВСУ переданы тоже 25 военнопленных. А в конце прошлого месяца прошёл обмен телами погибших: Россия вернула 49 тел солдат, Украине было передано 757.
ТАСС / Сергей Карпухин