Россия вернула 49 тел погибших военных

Россия и Украина провели первый в 2025 году обмен пленными

Россия и Украина провели первый в 2025 году обмен пленными

Напомним, ранее сегодня Киев сообщил о возвращении на Украину тел 757 погибших военных ВСУ. По данным Координационного штаба по вопросам военнопленных, большая их часть — 451 — погибла на Донецком направлении.