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Регион
24 января, 13:34

Россия вернула 49 тел погибших военных

Россия и Украина обменялись телами погибших военных, подтвердил РБК представитель парламентской координационной группы по вопросам военной операции, депутат Госдумы Шамсаил Саралиев.

По его словам, РФ вернула 49 тел солдат.

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Напомним, ранее сегодня Киев сообщил о возвращении на Украину тел 757 погибших военных ВСУ. По данным Координационного штаба по вопросам военнопленных, большая их часть — 451 — погибла на Донецком направлении.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Alex Vog

Александра Вишнякова
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