Россия вернула 49 тел погибших военных
Россия и Украина обменялись телами погибших военных, подтвердил РБК представитель парламентской координационной группы по вопросам военной операции, депутат Госдумы Шамсаил Саралиев.
По его словам, РФ вернула 49 тел солдат.
Напомним, ранее сегодня Киев сообщил о возвращении на Украину тел 757 погибших военных ВСУ. По данным Координационного штаба по вопросам военнопленных, большая их часть — 451 — погибла на Донецком направлении.
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