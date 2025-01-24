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Регион
24 января, 12:19

Киев сообщил о возвращении тел 757 погибших военных ВСУ

Киев сообщает о возвращении на Украину тел 757 погибших военных ВСУ. По данным Координационного штаба по вопросам военнопленных, большая часть — 451 — погибла на Донецком направлении.

Ещё 71 тело — с Артёмовского направления, 51 — с Угледарского, 137 — с Запорожского.

В Кремле высказались об обмене пленными с Украиной
В Кремле высказались об обмене пленными с Украиной

Напомним, что Россия и Украина провели первый в 2025 году обмен пленными 15 января. При посредничестве ОАЭ РФ вернула домой из украинского плена 25 военнослужащих, взамен ВСУ переданы тоже 25 военнопленных.

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Shutterstock / FOTODOM / Bumble Dee

Александра Вишнякова
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