Киев сообщил о возвращении тел 757 погибших военных ВСУ

Киев сообщает о возвращении на Украину тел 757 погибших военных ВСУ. По данным Координационного штаба по вопросам военнопленных, большая часть — 451 — погибла на Донецком направлении.

Ещё 71 тело — с Артёмовского направления, 51 — с Угледарского, 137 — с Запорожского.