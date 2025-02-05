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Регион
5 февраля, 13:25

150 на 150: Россия и Украина провели второй в 2025 году обмен пленными

«МИГ России»: Россия вернула из украинского плена 150 военных

Обмен пленными между Россией и Украиной. Фото © Telegram/МИГ России

Обмен пленными между Россией и Украиной. Фото © Telegram/МИГ России

Москва и Киев провели второй в 2025 году обмен пленными, домой вернулось 150 наших солдат, столько же военных ВСУ отправилось на Украину. Об этом сообщает телеграм-канал «МИГ России».

Обмен пленными между Россией и Украиной. Фото © Telegram/МИГ России

Обмен пленными между Россией и Украиной. Фото © Telegram/МИГ России

Обмен пленными между Россией и Украиной. Фото © Telegram/МИГ России

Обмен пленными между Россией и Украиной. Фото © Telegram/МИГ России

В Кремле высказались об обмене пленными с Украиной
В Кремле высказались об обмене пленными с Украиной

Напомним, что первый в этом году обмен состоялся 15 января. Тогда Россия при посредничестве ОАЭ вернула домой из украинского плена 25 военнослужащих, взамен ВСУ переданы тоже 25 военнопленных. А в конце прошлого месяца прошёл обмен телами погибших: Россия вернула 49 тел солдат, Украине было передано 757.

Александра Вишнякова
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