«Не верится, что дома»: Минобороны показало видео с освобождёнными из плена российскими бойцами

Минобороны России показало видео с бойцами, освобождёнными из украинского плена в результате обмена. На опубликованных кадрах военные садятся в автобус и делятся эмоциями друг с другом.

Кадры с освобождёнными при обмене российскими пленными. Видео © Telegram / Минобороны России

«Не верится, что дома! Самое главное — российский флаг увидели», — отметил один из бойцов.

Также военные поблагодарили всех причастных к их освобождению и выразили надежду, что всё будет хорошо. Отметим, что бойцы пока находятся на территории Белоруссии, где им оказывают медицинскую и психологическую помощь.