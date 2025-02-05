«Не верится, что дома»: Минобороны показало видео с освобождёнными из плена российскими бойцами
Минобороны показало видео с освобождёнными из плена российскими бойцами
Минобороны России показало видео с бойцами, освобождёнными из украинского плена в результате обмена. На опубликованных кадрах военные садятся в автобус и делятся эмоциями друг с другом.
Кадры с освобождёнными при обмене российскими пленными. Видео © Telegram / Минобороны России
«Не верится, что дома! Самое главное — российский флаг увидели», — отметил один из бойцов.
Также военные поблагодарили всех причастных к их освобождению и выразили надежду, что всё будет хорошо. Отметим, что бойцы пока находятся на территории Белоруссии, где им оказывают медицинскую и психологическую помощь.
Ранее Минобороны РФ подтвердило проведение большого обмена пленными с Украиной. Процесс проходил при посредничестве ОАЭ. Домой из плена вернулись 150 российских военных. На Украине также сообщали об обмене. Владимир Зеленский отмечал, что среди вернувшихся военных, в частности, есть те, кто были в плену более двух лет. Это второй обмен пленными между РФ и Украиной в 2025 году. 15 января Минобороны РФ сообщило об обмене по формуле «25 на 25».
Telegram / Минобороны России