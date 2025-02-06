Борт с освобождёнными из плена российскими военными сел в Москве

Освобождённые из украинского плена 150 российских военнослужащих прибыли на родину. Борт с ними приземлился в одном из столичных аэропортов поздним вечером 5 февраля.

По возвращении домой бойцы сразу же начали звонить близким. Прежде чем встретиться с родными, мужчинам предстоит пройти курс реабилитации и получить необходимую медицинскую и психологическую помощь в Москве.