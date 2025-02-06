Взрыв в ЖК «Алые паруса»
Авиакатастрофа в США
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
5 февраля, 22:18

Борт с освобождёнными из плена российскими военными сел в Москве

Освобождённые из украинского плена 150 российских военнослужащих прибыли на родину. Борт с ними приземлился в одном из столичных аэропортов поздним вечером 5 февраля.

По возвращении домой бойцы сразу же начали звонить близким. Прежде чем встретиться с родными, мужчинам предстоит пройти курс реабилитации и получить необходимую медицинскую и психологическую помощь в Москве.

Новости СВО. ВС РФ освободили Новомлынск и Барановку, ВСУ уничтожают в Дружковке, Зеленский хочет обмануть Трампа, 6 февраля
Новости СВО. ВС РФ освободили Новомлынск и Барановку, ВСУ уничтожают в Дружковке, Зеленский хочет обмануть Трампа, 6 февраля

Напомним, что Россия и Украина провели второй в 2025 году обмен пленными 5 февраля при посредничестве Объединённых Арабских Эмиратов. Сначала наши бойцы отправились в Белоруссию, откуда борт МО и доставил их в Москву.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Shuravi07

Тимур Хингеев
  • Новости
  • Минобороны РФ
  • ВС РФ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar