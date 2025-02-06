Борт с освобождёнными из плена российскими военными сел в Москве
Освобождённые из украинского плена 150 российских военнослужащих прибыли на родину. Борт с ними приземлился в одном из столичных аэропортов поздним вечером 5 февраля.
По возвращении домой бойцы сразу же начали звонить близким. Прежде чем встретиться с родными, мужчинам предстоит пройти курс реабилитации и получить необходимую медицинскую и психологическую помощь в Москве.
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Напомним, что Россия и Украина провели второй в 2025 году обмен пленными 5 февраля при посредничестве Объединённых Арабских Эмиратов. Сначала наши бойцы отправились в Белоруссию, откуда борт МО и доставил их в Москву.
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