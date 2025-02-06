Новости СВО. ВС РФ освободили Новомлынск и Барановку, ВСУ уничтожают в Дружковке, Зеленский хочет обмануть Трампа, 6 февраля Россия и Украина провели второй в 2025 году обмен пленными, украинская армия потеряла в Курской области почти 58 тыс. человек, ВС РФ продвигаются в Харьковской области — дайджест в материале Life.ru 5 февраля, 21:07 Российский военный в зоне СВО. Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Из украинского плена в Россию вернулось 150 наших бойцов. Помимо того, ВС РФ зашли в Харьковскую область ещё на одном участке. Продвижения есть и на других фронтах специальной военной операции.

Курская область, 6 февраля

Ещё 325 боевиков ВСУ ликвидировано в Харьковской области. Известно также, что пять вэсэушников попали в руки российских военных. Сейчас ВС РФ наступают на нескольких направлениях, в том числе подошли к селу Свердликово.

Удар по ВСУ в Сумской области. Видео © Telegram / Минобороны России

— Продолжаются бои за рубеж рек Локня – Малая Локня. И если в районе Викторовки в целом фронт стоит довольно стабильно, то южнее, в районе Свердликова, продолжаются наши попытки полностью овладеть селом. Замес там идёт мощный, — рассказал военный блогер Юрий Подоляка.

Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн встретился с президентом России. Конечно, основной темой была ситуация в регионе.

— Ситуация там очень сложная. Самое главное, на что просил обратить внимание, — это на контакты с людьми и на выяснение тех озабоченностей, тех проблем, с которыми люди сталкиваются, а проблем там действительно много, — сказал глава государства.

А вот бойцов, которые сегодня освобождают Русскую землю от оккупантов, Путин обещал отметить.

Донецкая Народная Республика, 6 февраля

На Покровском направлении наши войска заняли Барановку. По мнению военного корреспондента Александра Коца, освобождение этого населённого пункта важно ввиду того, что он даёт возможность взять один из путей снабжения ВСУ и открывает нам путь на Константиновку. На этом же направлении убит Максим Емец, известный по своим зверствам в отношении жителей Донбасса ещё с 2014 года. За его спиной бегство из Иловайска и Дебальцева.

Видео © Telegram / Минобороны России

В оккупированной Украиной Дружковке ВС РФ ударили по складам противника. Они находились на территории Дружковского машиностроительного завода. Ещё один взрыв произошёл в пункте управления. Вероятно, вся эта техника и живая сила предназначались для отправки в Часов Яр.

Харьковская область, 6 февраля

Министерство обороны подтвердило — село Новомлынск взято. Это ещё один плацдарм на правом берегу реки Оскол. Вместе с этим наша группировка войск перешла ещё один участок на границе Белгородской и Харьковской областей. ВС РФ заняли территорию вблизи посёлка Тополи.

Воздушный таран БПЛА. Видео © Telegram / Минобороны России

Британцы выгоняют украинских беженцев

Многие украинцы рискуют остаться без документов, разрешающих находиться в Великобритании. Всему виной бюрократия. Ещё в прошлом году опросы показали, что возвращаться на родину большинство вынужденных переселенцев не собирается.

— У некоторых уже проблемы. Они не могут подписать новый договор на аренду жилья потому, что виза истекает в ближайшие несколько месяцев. То же касается и новых трудовых договоров, — сообщил председатель Объединения украинцев в Великобритании Пётр Ревко.

Больше это похоже на то, что британцы решили избавиться от украинцев. Заодно и количество личного состава ВСУ есть шанс повысить. На это указывает и закрытие спонсирования программы «Жильё для украинцев». Журналисты Financial Times пообщались с украинцами, бежавшими из своей страны, и выяснили, что многие из них ищут выход из ситуации — например, пытаются оформить супружеские визы или ждут помощи от работодателей. Похоже, что возвращаться в безумие киевского режима у украинцев нет желания.

Киев продаёт Трампу воздух

В поисках оружия от США Киев готов подписать сделку с Дональдом Трампом. Владимир Зеленский готов открыть для американцев доступ к редкоземельным металлам.

— Мы открыты для разработки этих ресурсов вместе с нашими партнёрами — с теми, кто помогает защищать нашу землю и давать отпор врагу своими вооружениями, присутствием и санкциями. Это абсолютно справедливо, — заявил Зеленский.

Но издание The Wall Street Journal выяснило, что так называемый президент Украины пытается продать Трампу то, чего у него нет. Отмечают, что запасы полезных ресурсов находятся во многих регионах, но крупнейшие — в прифронтовой зоне. Старший научный сотрудник Международного института стратегических исследований Вульф-Кристиан Паэс прямо сказал, что добывать их не получится как раз из-за контроля территории Армией России. Ценовой аналитик из Benchmark Minerals Intelligence Джордж Ингвалл тоже скептически относится к идее Трампа и Зеленского. Оказалось, что добывать металлы на Украине дорого, да и запасы вызывают вопросы. В итоге получилось, что Владимир Зеленский готов продать бизнесмену и президенту Дональду Трампу ресурс, которого нет и не будет. Намечается очередная удачная сделка Киева, если, конечно, хозяин Белого дома не поймёт, что его пытаются обмануть.

Авторы Даниил Черных