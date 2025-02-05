Харьковской области приготовиться: Наши зашли на территорию Украины из неожиданной точки

Российские военные неожиданно атаковали позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) на границе и вошли на территорию Харьковской области из Белгородской. Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» («РВ»).

По информации канала, российские подразделения заняли новый участок земли в районе Тополей, между белгородским Уразово в Валуйском округе и харьковской Двуречной на Купянском направлении.