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5 февраля, 11:35

Харьковской области приготовиться: Наши зашли на территорию Украины из неожиданной точки

Военкоры «РВ» рассказали о заходе ВС РФ на Украину из Белгородской области

Фото © URA.RU/TASS

Фото © URA.RU/TASS

Российские военные неожиданно атаковали позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) на границе и вошли на территорию Харьковской области из Белгородской. Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» («РВ»).

По информации канала, российские подразделения заняли новый участок земли в районе Тополей, между белгородским Уразово в Валуйском округе и харьковской Двуречной на Купянском направлении.

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Ранее сообщалось, что российские военные готовят сюрприз для ВСУ на Днепропетровском (западном) и Краматорском (северном) направлениях, которые окажутся доступны после взятия Покровска (Красноармейска). В этих условиях ВС РФ смогут образовать огромный «котёл» для врага на площади 1200 км — от Покровска до Часова Яра.

Марина Фещенко
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