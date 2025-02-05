Харьковской области приготовиться: Наши зашли на территорию Украины из неожиданной точки
Военкоры «РВ» рассказали о заходе ВС РФ на Украину из Белгородской области
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Российские военные неожиданно атаковали позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) на границе и вошли на территорию Харьковской области из Белгородской. Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» («РВ»).
По информации канала, российские подразделения заняли новый участок земли в районе Тополей, между белгородским Уразово в Валуйском округе и харьковской Двуречной на Купянском направлении.
Ранее сообщалось, что российские военные готовят сюрприз для ВСУ на Днепропетровском (западном) и Краматорском (северном) направлениях, которые окажутся доступны после взятия Покровска (Красноармейска). В этих условиях ВС РФ смогут образовать огромный «котёл» для врага на площади 1200 км — от Покровска до Часова Яра.